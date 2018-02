Lenovo ha annunciato il ritiro di un notebook molto costoso in Brasile. Le batterie

potrebbero surriscaldarsi, presentando un rischio di incendio e ustioni per i clienti.

Il ThinkPad X1 Carbon di quinta generazione, lanciato nel 2017 in Brasile, è il

dispositivo interessato dal richiamo. Lenovo comunica che è dovuto ad “un errore

nel processo di produzione che gli ingegneri hanno già corretto” che rende il dispositivo

surriscaldato a causa di una vite allentata sulla batteria. Il produttore invita

gli utenti del notebook a interrompere immediatamente l’utilizzo del dispositivo.

La società, inoltre, chiede che i dispositivi vengano portati ad un centro assistenza

per la rimozione della vite allentata. Per scoprire se il tuo notebook fa parte del

richiamo, guarda le etichette sotto il notebook. I dispositivi interessato sono i

“5th Generation Lenovo ThinkPad X1 Carbon” 20HQ, 20HR, 20K3 e 20K4 prodotti tra il

dicembre 2016 e l’ottobre 2017. È inoltre possibile inserire il numero di serie

della macchina sul sito Lenovo per verificare se si tratta di un apparecchio di quegli

colpiti da richiamo. Lenovo chiede agli utenti interessati di contattare il servizio

clienti al numero 0800 701 4815 dal lunedì al venerdì tra le 8:00 e le 18:00. La

notizia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,

è stata data dalla Lenovo, all’interno di una nota pubblica ufficiale. Fino a quando

non si disporrà della batteria sostitutiva i consumatori dovrebbero utilizzare i

propri computer portatili collegandoli solo ed esclusivamente alla presa elettrica.