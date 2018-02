Un camion ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, mentre era in transito sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’incendio si è verificato all’alba, mentre il mezzo si trovava nelle vicinanze dello svincolo di Torano Castello. Illeso il conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme cercando anche di mettere al sicuro il carico di pneumatici che il camion trasportava per evitare che il fuoco si propagasse causando ulteriori danni all’ambiente. La cabina del mezzo ed alcuni pneumatici sono comunque andati distrutti. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi ed i tecnici dell’Anas per le verifiche sulla sede stradale.