Sono Antonello Talerico e Raffaele Condoluci i due nuovi vice segretari

regionali de l’Italia del Meridione, che affiancheranno il vice segretario

regionale vicario, Domenico Frammartino. A renderlo noto é il segretario regionale dello stesso movimento, Nicodemo Filippelli.

“Nell’ottica di quell’ambizioso radicamento territoriale, che perseguiamo,

con il massimo dell’impegno, sin dalla nascita del nostro progetto

politico, ci apprestiamo ad affrontare una importante fase organizzativa,

che sta portando a mettere in funzione vari organismi, che avranno poi il

compito di coordinare l’attività politica nelle tante realtà locali della

Calabria, ergendosi a portatori di istanze, di problematiche, di opinioni,

di proposte e di idee. Una fase organizzativa cercata e voluta, che ci

porterà, da qui a breve, ad avviare il tesseramento e ad attivare le

direzioni e le assemblee regionali ed i commissariamenti dei nostri

circoli. Puntiamo, con cognizione di causa e con la consapevolezza delle

nostre potenzialità, ad essere rappresentati in ogni comune della nostra

regione” – evidenzia Filippelli, che prosegue: “La nomina di due valide

personalità, come Talerico e Condoluci, pertanto, sono garanzia di un

impegno territoriale, che mai é venuto meno, per quel che riguarda le

singole esperienze personali. Che oggi si mette a disposizione di un

progetto, si un percorso condiviso, di ideali e di valori comuni, che fanno

sintesi all’interno de l’Italia del Meridione. E sono felice di questa

assunzione di responsabilità da parte di due belle e promettenti

espressioni del mondo del professionismo e dell’imprenditoria calabrese,

come Antonello Talerico e Raffaele Condoluci. Scendere in campo e sostenere

un progetto ben preciso, che punta dritto all’Unione delle Autonomie e ad

un Meridione, che non rappresenti più una questione, ma una risorsa, è atto

lodevole e di amore, soprattutto nei confronti delle generazioni future. Ad

Antonello ed a Raffaele, pertanto, formulo gli auguri di buon lavoro, da

parte di tutto il nostro movimento. Sono certo e sicuro che, affiancando

una figura storica e intellettualmente dinamica, come quella di Domenico

Frammartino, si riuscirà a svolgere un percorso che ci riserverà

soddisfazioni e speranze” – sono le conclusioni di Nicodemo Filippelli.