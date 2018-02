di Giuseppe Campisi

Melicucco – In vista dell’imminente carnevale non solo sfilate e mascherine ma anche tanto sport. A dare la stura al torneo del 11-12-13 febbraio, denominato Prima Coppa Carnevale, ci hanno pensato l’Atletico Melicucco guidato dal presidente Antonio Papaluca, l’Amministrazione Comunale con in testa il sindaco Salvatore Valerioti e l’associazione Tornei Giovani Calabria. Una tre giorni di festa anche per lo sport sul terreno dello stadio comunale “Fortunato Redi” grazie alla partecipazione di ben 35 squadre provenienti da tutta la regione che si daranno “battaglia” agonistica in un torneo rivolto al settore giovanile dove l’importante sarà non tanto vincere quanto certamente partecipare. «Una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione dello stare insieme con i valori sani dello sport e dell’amicizia che dovranno essere il faro e l’esempio per i più piccoli» è stato il commento degli organizzatori attenti ad approntare una «iniziativa volta a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile». Il programma prevede la presentazione delle squadre, lo svolgimento delle partite come da calendario, momenti allegorici con la sfilata dei carri ma anche riunioni tecniche rivolti alla formazione calcistica, la premiazione dei vincitori al temine del torneo ed un incontro finale in piazza per i ringraziamenti ed i saluti.