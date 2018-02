di Sigfrido Parrello

A carico di Società: ammenda di Euro 200,00 per l’Ebolitana, per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara. A carico di dirigenti, ammonizione e diffida per Accaputo Carmelo (Palazzolo) per condotta non regolamentare. A carico di calciatori espulsi dal campo: squalifica per una gara effettiva per Bubad Sergio Nicolas (Vibonese), calciatore in panchina espulso per comportamento non regolamentare. Squalifica per una gara per doppia ammonizione per Mirabelli Daniel Raffaele (Isola Capo Rizzuto). A carico di calciatori non espulsi dal campo: squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (la V infrazione) per Pecora Luca (Ebolitana), Matino Emanuele (Nocerina), Zappala Giuseppe (Sancataldese) e Orlando Giulio (Troina). Nel frattempo, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato l’orario di inizio di Nocerina-U.S. Palmese 1912: infatti, in base agli accordi intercorsi tra le due società, si giocherà alle 15.