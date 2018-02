Un incidente stradale è avvenuto in corrispondenza del km 18,300 della strada statale 107 “Silana Crotonese”. Provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto nel territorio comunale di Rende, in provincia di Cosenza. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto quattro veicoli provocando il ferimento di tre persone. Attualmente il traffico viene deviato su viabilità locale con indicazioni in loco. Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione del mezzo e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza, in tempi brevi, anche a seguito delle operazioni di pulizia del piano viabile.