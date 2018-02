Rende (Cs) -* Ci saremmo aspettati un commento a caldo da parte del

sindaco di Rende o dall’assessore all’Ambiente sul caso del sequestro del

depuratore consortile di Coda di Volpe. Almeno una presa di posizione

rispetto alle risultanze investigative che hanno messo in luce la mala

gestione delle acque reflue prodotte dai Comuni che scaricano in quel

depuratore con conseguente inquinamento del fiume Crati e quindi anche di

una parte importante de territorio del Comune di Rende.

E invece abbiamo assistito al silenzio imbarazzante – forse dovuto

all’imbarazzo dell’ennesima inchiesta su Rende che riguarda problematiche

di inquinamento ambientale? – del primo cittadino. Un imbarazzo che ha

imbarazzato tutti quei cittadini che pagano regolarmente i tributi per

ricevere un servizio, scoprendo che quel servizio, di fatto, non è stato

espletato.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo denunciato il caso del depuratore in tempi

non sospetti. Grazie alle analisi portate avanti da Laura Ferrara con il

progetto Punto Zero Acqua, avevamo scoperto valori non conformi ai limiti

di legge all’uscita del depuratore e prontamente abbiamo denunciato il

tutto alla Procura della Repubblica di Cosenza, e per conoscenza anche al

Ministero dell’Ambiente. Dopo un anno, purtroppo, le risultanze

investigative hanno confermato i nostri dubbi. Ma questo non basta.

È arrivato il momento che la politica faccia la sua parte per superare

l’empasse che ruota intorno al sistema della depurazione. Vogliamo sapere

che fine ha fatto il finanziamento Cipe n° 60/2012 che serviva per

l’ammodernamento della rete fognaria del Comune di Rende e per

l’ampliamento del depuratore consortile. Cosa blocca questi lavori e quali

strategie ha messo in campo l’amministrazione Manna per

consegnare ai cittadini un ambiente sano e pulito. Ma soprattutto quale

posizione intenda prendere l’amministrazione nei confronti della dirigenza

del Consorzio Valle Crati, se non intenda sostituire immediatamente il

rappresentante del Comune nel Cda e se intenda chiedere le immediate

dimissioni dei vertici per sostituirli con tecnici qualificati

La protezione e la cura della natura che ci circonda dovrebbe essere il

primo punto di governo di ogni buona amministrazione. Dopo tre anni e mezzo

di Manna&Co a fasi alterne, invece, notiamo che l’ambiente e la sua tutela

sono sempre messe da parte a favore di altro. Di cosa, però, non è dato

sapere.

*Domenico Miceli*

*Capogruppo MoVimento 5 Stelle al Comune di Rende