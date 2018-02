Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, sabato 10 febbraio 2018, un francobollo ordinario dedicato alla cantante Mia Martini. L’emissione, che rientra nella nuova serie tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo”, è un omaggio alla grande artista Bagnarese per aver rappresentato il bel canto in Italia e nel mondo.

In quella giornata, Sanremo – che ospita il Festival della canzone italiana – e Bagnara Calabra saranno unite nel nome di Mia Martini dallo speciale annullo filatelico predisposto da Poste Italiane per accompagnare l’emissione nella Città dei Fiori e nella Città delle Sirene.

A Bagnara Calabra il francobollo sarà presentato pubblicamente nel corso di una iniziativa, in programma sabato 10 febbraio, alle ore 10.30, nel Grand Hotel Victoria, organizzata dall’Associazione Cultura e Spettacolo, organizzatrice del Premio Mia Martini, in collaborazione con Poste Italiane e il patrocinio del Comune di Bagnara Calabria. Interverranno all’evento il regista Nino Romeo, ideatore del Premio Mia Martini, il sindaco di Bagnara Calabra Gregorio Frosina, il direttore della filiale di Reggio Calabria delle Poste Italiane Francesco De Marco, il presidente del Conservatorio di Reggio Calabria Cettina Nicolosi, il dirigente scolastico dell’istituto superiore “E. Fermi” di Bagnara Calabra, Graziella Ramondino.

Alla manifestazione parteciperanno autorità civili, militari e religiose, le associazioni cittadine, gli studenti delle scuole di Bagnara. Per l’occasione l’associazione “Cultura e Spettacolo” farà dono a tutti i presenti di una cartolina postale realizzata per l’occasione, dedicata a “Bagnara Calabra Città del Premio Mia Martini”, dove si potranno apporre il francobollo e l’annullo speciale, che saranno disponibili nello Stand di Poste Italiane attivato per il servizio filatelico. L’iniziativa si concluderà con un momento musicale dedicato a Mia Martini, offerto dall’Orchestra giovanile Città di Bagnara Calabra, diretta dal Maestro Vincenzo Panuccio. Ancora una volta la cittadina della Costa Viola si mobiliterà nel nome e nel ricordo della grande artista Bagnarese, il cui nome entra di diritto anche nella storia postale del nostro Paese.