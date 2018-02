Nell’ambito di un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti e armi, i Carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, nella mattinata di ieri hanno effettuato numerose perquisizioni, rastrellamenti e controlli all’interno di edifici abbandonati rinvenendo, in un’abitazione al piano terra di via Caracciolo, un involucro contenente 800 gr. di marijuana, perfettamente conservata e pronta per lo smercio al dettaglio, a seguito del quale avrebbe fruttato all’incirca 10mila euro.

L’abitazione, mai censita al catasto Comunale e disabitata da anni, era stata probabilmente individuata quale sicuro deposito da parte dei malfattori, i quali, per garantirsi un accesso esclusivo alla stessa, avevano applicato un lucchetto alla porta d’ingresso e chiuso le finestre con delle tavole in legno. Tutto il materiale rinvenuto, in ottimo stato di conservazione, è stato sequestrato in attesa degli ulteriori accertamenti che verranno disposti dall’Autorità Giudiziaria di Locri.

Il rinvenimento, è solo l’ennesimo ritrovamento che ha sottratto potenziali risorse alla locale criminalità organizzata ed è significativo il fatto che sia avvenuto a pochi passi dalla Piazza Carmine Tripodi – Brigadiere dei Carabinieri e Medaglia d’Oro al Valor Militare – di cui proprio oggi in paese si commemora la scomparsa, avvenuta a San Luca, per mano mafiosa, 33 anni fa.