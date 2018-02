Era in malattia dal mese di ottobre, ma continuava a lavorare, come secondo lavoro, per un Caf, andando in giro con la sua auto. Per questo un uomo di 45 anni, V.L., dipendente di una società di riscossione tributi per conto di enti locali, è stato denunciato per truffa. Il responsabile della società di riscossione tributi lo ha denunciato e gli agenti del Commissariato di Rossano (Cosenza) hanno poi verificato che l’uomo effettivamente lavorava nel Caf di Mirto (Cs). Da qui è scattata la denuncia.