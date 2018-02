Nell’ambito del più ampio indirizzo dettato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, rivolto alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, la Commissione “Statuto e Regolamenti” presieduta dal consigliere Demetrio Martino, ha approvato con sette voti favorevoli e tre contrari, il Regolamento che disciplina le modalità di concessione delle sale all’interno della Biblioteca comunale e della Villetta Pietro De Nava, ad essa annessa.

Il regolamento già licenziato dall’esecutivo, disciplina le modalità di concessione: in via occasionale o continuativa, a titolo oneroso (seppure agevolato) o gratuito, (in caso di finalità istituzionali), su richiesta di associazioni o di scolaresche in occasione di visite guidate.

A seguito del placet della Commissione, il Regolamento ottiene il disco verde per approdare alla discussione in Aula in sede di civico consesso.