Si è tenuto presso la Questura di Reggio Calabria un tavolo tecnico che ha avuto ad oggetto l’assistenza alle vittime di violenza di genere. Ai lavori hanno partecipato, oltre al personale della Polizia di Stato, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Asp di Reggio Calabria e dei Servizi Sociali reggini. L’incontro ha avuto come fine principale la creazione di “buone prassi” nella gestione delle denunce o segnalazioni provenienti dalle vittime di violenza di genere.

Nel corso dei lavori si è definito un modello operativo standard che prevede la distribuzione in tutti i centri antiviolenza, consultori e ASL del territorio reggino e della provincia, di una “scheda di segnalazione” che dovrà essere trasmessa alle forze di polizia qualora la circostanza lo richieda e che servirà anche a snellire le procedure di valutazione dei casi più gravi. Infine, è stata concordata la realizzazione di una rete, anche attraverso l’utilizzo di social network quale whatsapp, al fine di rendere più immediata la comunicazione tra le strutture ricettive e le forze di polizia nonché per velocizzare gli interventi nei casi più urgenti. Si aggiunge, quindi, alla prevenzione edall’informazione, un ulteriore strumento operativo per bloccare sul nascere ogni forma di violenza nei confronti delle donne.