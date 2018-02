Giudizio abbreviato:

CONDANNATI:

Accame Fabrizio ad anni 8 e mesi 8 di reclusione;

Barone Adolfo ad anni 8 e mesi 8 di reclusione;

Barone Pietro Giovanni ad anni 8 di reclusione;

Corsetti Massimiliano ad anni 8 di reclusione;

Pirrello Pietro ad anni 8 di reclusione;

Raso Antonio (classe ’88) ad anni 8 di reclusione e € 10.000,00 di multa;

nonchè al pagamento delle spese di giudizio, ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili da liquidarsi in sede civile; vengono condannati a pagare in via provvisionale la somma di € 30.000,00 alle parti civili che ne hanno fatto richiesta: Comune di Palmi, FAI (Federazione Italiana Antiracket), nonchè difesi dall’avv. Maria Stella Morabito: ANVU (Associazione Nazionale Vittime Usura Estorsione e Racket), Casa della cultura e della legalità di Genova, Cooperativa Zomaro Resort e Cento Antonio.

Condannati altresì al pagamento di € 1.900,00 di spese legali in favore delle parti civili.

Viene disposta la confisca dei beni e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ASSOLTI: D’AGOSTINO Francesco, VAZZANA Annunziato, MAZZEI Salvatore, PARRELLO Marco, RASO Giuseppe.