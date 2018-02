Il 25 Gennaio scorso, presso la sede dell’U.O.A. della Protezione Civile della Regione Calabria,si è tenuto un incontro tra i componenti della Commissione “Protezione Civile” dell’Ordine dei Geologi della Calabria (Consiglieri Vincenzo Basile, Carlo Artusa e Francesco Caristo) e i funzionari della Protezione Civile dott. Paolo Cappadona e dott. Michele Fòlino-Gallo ed il Capo Struttura Avv. Domenico Costarella.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate alcune problematiche di rilievo, valutando le possibili sinergie da attuare tra Ordine dei Geologi e Protezione Civile regionale in caso di calamità naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) e altre possibili iniziative per la salvaguardia dell’incolumità della popolazione.

Tra gli obiettivi dell’Ordine dei Geologi vi è quello di incrementare il numero di iscritti adeguatamente formati per intervenire nelle fasi post–emergenziali per effettuare valutazioni specialistiche e rilievi tecnici. L’Ordine dei Geologi auspica, inoltre, di rafforzare i rapporti di collaborazione con la Protezione Civile regionale,anche attraverso l’aggiornamento del Protocollo d’Intesa siglato alcuni anni or sono (attualmente scaduto) e la riedizione dei “corsi di livello 1”,già attivati anni addietro, oltre che l’organizzazione di quelli di livello 2.

Sui temi proposti durante l’incontro si è registrata una piena condivisione da parte dei funzionari della Protezione Civile, rimandando a ulteriori riunioni da organizzare a breve, anche in considerazione delle novità legislative introdotte dal D. Lgs. 224 del 21 Gennaio 2018 (relativo appunto al riordino della Protezione Civile), e degli esiti di un incontro previsto prossimamente a Roma tra le Commissioni “Protezione Civile” istituite presso tutti gli Ordini regionali e quella costituita presso il Consiglio Nazionale dei Geologi.