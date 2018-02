Il Consigliere Regionale Francesco D’Agostino del Gruppo Oliverio Presidente, imprenditore calabrese di successo, titolare nel settore ittico del marchio“Stocco & Stocco”, indagato ed accusato nell’ambito dell’Operazione Alchimia, è stato assolto con formula piena da tutte le accuse.

Nell’esprimergli la mia più ampia solidarietà e vicinanza non posso che dichiarami felice per lui, la sua famiglia, i suoi collaboratori ed amici, tra i quali mi annovero.

Alla fine come si suol dire “la giustizia ha trionfato”: dopo un lunghissimo periodo di tempo, durante il quale ha dovuto “ingoiare”gli articoli di una certa stampa che, per avere un clic in più o assicurarsi la vendita di alcune copie in più, non ha esitato a sbattere in prima pagina il dubbio diventato certezza in questo clima giustizialista che spesso viene seguito da una parte dell’opinione pubblica con curiosità e accanimento.

Ha dovuto far finta di non sentire i pettegolezzi e perfino le maldicenze, striscianti e non, anche di una parte della politica rancorosa che tendeva ad isolarlo.

Francesco, con la sua mitezza e correttezza (si è sospeso dall’incarico di Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria e non si è più ricandidato), ha superato tutto ciò certo di recuperare appieno la propria onorabilità e in questi lunghi 19 mesi ha sempre ribadito la massima fiducia nella Magistratura.

Non può passare inosservato il suo impegno trasfuso nella creazione dell’impresa “Stocco & Stocco” eccellenza di Cittanova e della Calabria e della sua appassionata partecipazione alla vita politica, per conto del movimento politico “A Testa Alta”, prima come (più volte)Consigliere dell’ex Provincia di Reggio Calabria e della Regione Calabria oggi.

In un momento storico in cui si avverte sempre più una crisi di valori, una sfiducia sempre maggiore dei cittadini verso le istituzioni, dove la cultura dell’illegalità ha fatto passi da gigante e nessun ceto sociale risulta immune da scandali, pur riconoscendo grande merito a quel magistrato che ha voluto e saputo leggere le carte e assolvere un innocente, la giustizia a volte non dovrebbe essere disattenta, superficiale e frettolosa nel proporre un’indagine e lentissima nel giudicare.

Tenere nel limbo per molto tempo situazioni in cui magari i soggetti sono persone incensurate può far solo male alla Calabria.

Domenico PENNA

Sindaco di Roccaforte del Greco