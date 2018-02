REGGIO CALABRIA – L’Ufficio Pianificazione, Mobilità, Trasporti e Traffico del Comune di Reggio Calabria ha disposto l’ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare nelle giornate di domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio in occasione della sfilata dei carri allegorici per la manifestazione “CarnivalReggio 2018”.

Nello specifico è disposta l’interdizione del transito veicolare in occasione del passaggio dei carri allegorici lungo il seguente itinerario: Piazzale Lido Comunale, Rampa Lido Comunale, Giunchi, Viale Zerbi, Piazza Indipendenza, Lungomare Falcomatà, Largo Missori, Largo Stazione Centrale, via Barlaam, Ponte Calopinace, Corso Garibaldi e traverse a monte ed a valle dello stesso, con stazionamento momentaneo in piazza Garibaldi nel tratto compreso tra via Aspromonte e via XXIV Maggio.

A fine manifestazione i carri allegorici, in occasione del rientro presso il Lido Comunale, saranno parcati fino alle ore 21.30 presso il tratto del Corso Garibaldi compreso tra la via San Paolo e la via XXIV Maggio per poi proseguire su via XXIV Maggio, Lungomare Falcomatà (nel senso opposto a quello di marcia), rotatoria piazza Indipendenza, viale Zerbi lato monte, rampa Lido Comunale.

E’ disposta inoltre l’istituzione del divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 14.00 alle ore 22.00 del 11 e del 13 febbraio in via XXIV Maggio nel tratto compreso tra il Corso Garibaldi e il Corso Matteotti, in piazza Garibaldi nel tratto compreso tra via Nino Bixio ed il Corso Garibaldi.

Per consentire lo stazionamento dei Bus Atam sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 11 e del 13 febbraio in via Argine destro Calopinace direzione monte-mare nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Marsala ed il Ponte Calopinace.

Al fine di rendere agevole il percorso alternativo è disposto altresì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del 11 e del 13 febbraio 2018, il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in via Argine Calopinace nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e via San Francesco da Paola.

In occasione dello stazionamento dei carri allegorici presso il parcheggio riservato ai Bus Atam sul Corso Garibaldi, il traffico veicolare, compreso i Bus Atam, in direzione Sud-Nord seguirà il seguente percorso alternativo: via Argine Calopinace – via San Francesco da Paola.