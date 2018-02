Ex Calabresi nel Mondo: “Candidati blindati, stipendi dimenticati”

“Ormai siamo di fronte ad un dato certo: il presidente della Regione Mario Oliverio

calpesta il fondamentale diritto alla retribuzione dei lavoratori, l’assessore

alle partecipate Antonio Viscomi blinda la sua candidatura al parlamento ma non provvede

a far blindare gli stipendi di chi ha lavorato dignitosamente, il dirigente del dipartimento

lavoro, Fortunato Varone, batte il record di Quinto Fabio Massimo e ‘temporeggia’

in perpetuum non firmando il decreto di liquidazione della Fondazione dei Calabresi

nel Mondo. A questi si aggiunge Gaetano Pignanelli, braccio destro del governatore

Oliverio, il quale, con indifferenza totale, non dà alcuna risposta esaustiva alle

sacrosante esigenze degli ex lavoratori dei Calabresi nel Mondo”. E’ quanto affermano

una delegazione di ex lavoratori della Fondazione dei Calabresi nel Mondo che lamentano

il mancato pagamento delle mensilità risalenti al 2104. “La Regione Calabria –

aggiungono – ha provveduto a liquidare, pur in presenza di vicende giudiziarie, la

Fondazione Calabria Etica, riteniamo giustamente in quanto il diritto alla retribuzione

dei lavoratori va sempre tutelato, ma non la Fondazione dei Calabresi nel Mondo come,

invece, avrebbe dovuto fare in seguito ad una sentenza del tribunale di Catanzaro

del 12 giugno 2017. A questo punto il dirigente Fortunato Varone faccia chiarezza

sul suo operato. Ripetiamo ancora una volta: se ci sono anomalie nei progetti il

burocrate regionale li esponga a chi di competenza, altrimenti agisca diversamente.

Ha l’età giusta per sapere cosa vuol fare da grande. Siamo professionisti che

abbiamo messo le nostre professionalità al servizio della Fondazione dei Calabresi

nel Mondo e non dirigenti super pagati. Per tali regioni pretendiamo i nostri stipendi

risalenti al 2014 che attendiamo da oltre tre anni. La Regione Calabria pensi a blindare

anche le nostre spettanze, non solo le candidature alle politiche”.

“Intanto – proseguono gli ex Calabresi nel Mondo – il consiglio regionale, dietro

la regia del governatore Oliverio, istituisce l’ArtCal, l’Autorità regionale

trasporti della Calabria, con una spesa di quasi un milione di euro per le competenze

del presidente e di ben sei consulenti esterni che dovrebbero coadiuvarlo. La considerazione

nasce spontanea: i soldi mancano solo per gli ex lavoratori dei Calabresi nel Mondo?

Siamo basiti ma rimane in noi una ferma convinzione: non esiste limite alla vergogna.

Le istituzioni diano esempio di legalità e correttezza e si squarci questa omertà

inquietante sui Calabresi nel Mondo”.