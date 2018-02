CIVITA (Cs) – Sulla fruibilità dell’entroterra, sul turismo

esperienziale, delle tradizioni, dei paesaggi e dell’autenticità e sulla riqualificazione e

rifunzionalizzazione dei centri storici attraverso la promozione della ricettività diffusa,

la Calabria può giocarsi le sue reali occasioni di sviluppo eco-sostenibile e durevole dei

prossimi anni. CIVITA è un modello virtuoso al quale la Politica e le istituzioni devono

guardare con attenzione, così come ha fatto il centro sinistra di Governo favorendo la

Legge salva borghi approvata nel novembre 2017 ed il PD che l’ha messa al centro

della propria agenda in tutti i territori: può essere replicato da tutti i comuni calabresi;

significa destagionalizzazione e fruizione tutto l’anno, da gennaio a dicembre; è

ricercato da un target straniero, per lo più da turisti americani; va oltre il modello di

esclusivo ed ormai fallimentare turismo balneare.

È quanto ha dichiarato Sonia FERRARI, commissario straordinario del Parco Nazionale della Sila

e candidata al Senato per il collegio uninominale Calabria 2 Castrovillari Cosenza, intervenendo nel

corso della tappa a CIVITA dove, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 10) è stata accompagnata

in visita dal Sindaco Alessandro TOCCI e dal Presidente del Parco del Pollino Mimmo

PAPPATERRA prima dell’incontro elettorale in programma nella Sala Consiliare.

Al Museo Etnico Arbëresh, alla Chiesa S.Maria Assunta e, all’interno del borgo, a conoscere

da vicino il risultato della sinergia virtuosa di esperienze private che hanno contribuito a realizzare

il modello di ricettività diffusa. Queste le principali tappe del tour al quale hanno partecipato anche

i sindaci di FRASCINETO Angelo CATAPANO e di SPEZZANO ALBANESE Ferdinando

NOCITI, i candidati alla Camera Maria Pia FUNARO e Luigi INCARNATO ed il segretario

regionale del PD e candidato capolista al Senato Ernesto MAGORNO che ha ribadito che questo

sistema, sul modello di COURMAYEUR, non solo va messo a sistema ma promosso.

900 residenti e 200 posti letto ubicati in dimore storiche recuperate, riqualificate e

rifunzionalizzate in chiave B&B. – Sono, questi, i numeri del modello CIVITA che deve il suo

successo alla rete di provati, per lo più donne che hanno deciso di tornare ed investire nella

propria terra e in questo progetto. – Il gruppo ha avuto modo di conoscerlo attraverso la

testimonianza di Antonella VINCENZI, titolare de LA MAGARA, B&B che fa parte del Consorzio

Borghi del Pollino e rappresentante della Condotta SLOW FOOD POLLINO SIBARITIDE

ARBERIA.

DOMENICA 11 A CASALI DEL MANCO ORE 17.30 la FERRARI insieme agli altri candidati

interverrà nell’ex Comunità Montana Silana a MACCHIA di SPEZZANO PICCOLO. MERCOLEDÌ 14

A SARACENA (SALA CONSILARE) ALLE ORE 17.30. PROPOSTE PER UN’EUROPA POLITICA.

Sul tema, dopo i saluti del Sindaco di Saracena Renzo RUSSO, insieme alla FERRARI ed agli altri

candidati interverrà anche l’Eurodeputato Andrea COZZOLINO. Sonia FERRARI interverrà

insieme agli altri candidati, DOMENICA 18 A LUNGRO (SALA CONSILIARE) ALLE ORE

17.30 all’evento dal titolo IL PD È CREDIBILITÀ, GLI ALTRI PROMETTONO IL PAESE DEI

BALOCCHI al quale parteciperà anche il Sindaco Giuseppino SANTOIANNI e VENERDÌ 23 A

LUZZI ALLE ORE 18, insieme al Sindaco Umberto FEDERICO nel Salone di Rappresentanza del

Palazzo VIVACQUA.