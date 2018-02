Francesco Antonio SICLARI (1883-1963)

– Il Giurista poliedrico –

Nacqui a Radicena nel 1883

da Natale e Giuditta Alì.

Mio padre commerciante di tessuti

veduta la mia puerile acutezza

incentivò l’innata inclinazione

nello studio erudito affrancandomi

dalla imperversante ignoranza.

Iniziai gli studi a Venezia

e li conclusi alla Columbia University

conseguendo la laurea in legge.

Fui incaricato dallo Stato di New York

a redigere il Codice Amministrativo

e quale cultore di Diritto Penale

predisposi diversi tomi

contro la pena di morte.

La mia indole mi condusse

a stilare per il Governo Americano

un dizionario enciclopedico militare.

La Regina Elena d’Italia

mi conferì la onorificenza

dei SS. Maurizio e Lazzaro

per aver fatto riconoscere lo Stato Serbo

dalla Corte Suprema di New York.

Come volontario italo americano

partecipai alla grande guerra

per la conquista di Trieste.

Fu in questo ritorno

nella mia terra calabra

che conobbi la bella

Cordelia Sofia Moretti

figlia del geniale Francesco

e cugina del latinista

Francesco Sofia Alessio.

Conclusi la mia carriera

come giurista al Consolato

Generale d’Italia di New York.

Non tornai a Radicena

nella mia via Baldacchini

dove molto scrissi

perso nei sogni di gioventù.

All’arte giuridica ho affidato

il mio dimenticato nome

che altri non raccontarono.

Questo di me rimane

nel cimitero di Oakland

Alameda in California

come una parola

nel regno dell’inudibile.