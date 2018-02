Una sfida storica. Quella tra Cittanovese e Vibonese sarà una partita da vivere, anzi tutto, con il cuore. E l’universo giallorosso è pronto per questo pomeriggio (posticipo ore 15,00 stadio comunale “Morreale – Proto” di Cittanova), a mettere in campo tutto l’entusiasmo possibile nella cornice della “Giornata Giallorossa”. Perché, a questo punto del Campionato, la corsa verso l’obiettivo richiede passione, dedizione e calore.

Il precedente in D – All’andata la squadra di mister Domenico Zito ottenne una vittoria epica sul campo del “Luigi Razza”. Era l’8 ottobre del 2017, e la Cittanovese raccoglieva un prezioso 3-4 dall’insidiosa trasferta di Vibo. Uno slogan nitido per chi crede che nel calcio nulla è davvero impossibile. Quattro mesi dopo la sfida ritorna in cartellone, ammantata dal fascino unico che appartiene solamente ai derby. Gli ospiti proveranno a forzare i tempi per l’aggancio alla vetta. Di fronte, tuttavia, avranno un collettivo unito e consapevole delle proprie qualità. Di sicuro c’è un dato: per vincere questo tipo di partite servono determinazione e fame agonistica, oltre che il sostegno del pubblico.

Giornata Giallorossa – Ecco perché la Società ha indetto, per l’occasione, la “Giornata Giallorossa”, con abbonamenti non validi. Un invito forte ai tifosi, affinché si stringano attorno alla Cittanovese e la supportino in uno degli appuntamenti più belli e delicati della stagione. Il pubblico, come sempre, saprà “scendere in campo” insieme ai calciatori.