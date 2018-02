“Una scelta per il territorio, al servizio dei calabresi”. Così Elisabetta

Tripodi ha definito la sua candidatura alle politiche del prossimo 4 marzo.

Un atto di impegno sincero per la sua terra, in una fase storica che

richiede nuova linfa per il rilancio definitivo del Sud Italia. Nel

pomeriggio di ieri, l’ex Sindaco di Rosarno, ha presentato la sua “sfida”

all’interno della nuova segreteria politica. Un incontro partecipato, alla

presenza dei candidati per il Senato della Repubblica Maria Carmela

Lanzetta e Ottavio Amaro, e del Commissario del Partito Democratico per la

Provincia di Reggio Calabria Giovanni Puccio.

“La mia è una candidatura per il territorio – ha ribadito Elisabetta

Tripodi -. Ognuno di noi, questa volta, grazie ai collegi plurinominali, si

trova a rappresentare luoghi e cittadini della propria terra. Non abbiamo

candidati calati dall’alto, e questo rafforza il contatto tra

rappresentante e rappresentato. È un segnale, forte, che ci invita a

lottare con tutte le forze contro la deriva populista alimentata in questi

anni. Oggi ci sono tanti cittadini stanchi, delusi, stregati dalle sirene

dell’antipolitica. Lo sappiamo bene. Ma fare politica è una cosa nobile ed

è mettersi al servizio delle comunità e del territorio. Al servizio, nel

modo più disinteressato”.

“La nostra terra – ha proseguito Tripodi – ha vissuto un deficit di

rappresentanza in questi anni. Per questo ho detto sì a questa candidatura

e a questa sfida difficile, in un collegio che viene dato per perso. Ma

qui, attorno a me, oggi vedo tanti amici e percepisco il calore del

sostegno più sincero. Tutti noi siamo motivati e convinti che si può fare,

si può recuperare lo svantaggio e vincere. La partita si gioca per le

strade, nelle case, tra la gente. In queste settimane bisognerà raggiungere

gli indecisi e convincerli, con proposte concrete, della bontà di un

progetto che guarda all’area reggina come opportunità per l’Italia e che ha

come rappresentante una donna del territorio, che ha già amministrato e

intende mettersi ancora al servizio della Calabria”.

“Nella vita – ha concluso – ho vissuto l’emigrazione di ritorno. Venti anni

fa sono rientrata in Calabria. Forse, fuori, avrei avuto una vita più

facile e una carriera più importante. Ma io mi sento una rosarnese fiera

figlia di questa terra. Questo è un valore che mi porterò dietro in questa

campagna elettorale”.