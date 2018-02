Il capogruppo consiliare di Taurianova Libera, Cettina Nicolosi, chiede al Sindaco Fabio Scionti, che, per le prossime elezioni del 4 marzo, coerentemente con quanto proposto dalla sottoscritta nella prima seduta del consiglio comunale del dicembre del 2015, gli scrutatori nominati vengano sorteggiati esclusivamente tra i disoccupati e gli studenti non percettori di alcun reddito e che il sorteggio, per un principio di trasparenza, sia annunciato a mezzo stampa per dare la possibilità ai cittadini di poter presenziare.

In un momento di forti difficoltà economiche in cui tra le altre cose la crisi occupazionale ha raggiunto i massimi livelli nella nostra regione, la finalità di tale richiesta è volta a dare un segnale di attenzione da parte delle istituzioni politiche a coloro i quali versano in gravi difficoltà finanziarie. Spiace constatare che, ad ogni tornata elettorale si vedano impegnati nelle varie sezioni elettorale, nelle mansioni di presidenti e scrutatori, cittadini che spesso hanno già un’occupazione, mentre chi versa in stato di disagio, viene escluso dalle graduatorie, per cui non ci si spiega,inoltre, con quali criteri,dal cilindro escano sempre gli stessi nominativi.

Si prega, pertanto, l’Amministrazione comunale di verificare, prima di procedere alle nomine, l’effettivo stato di bisogno dei candidati per dare un segnale di cambiamento che sarà sicuramente accolto anche da coloro che, in passato ,pur avendo un lavoro sicuro, hanno svolto tale servizio. Si auspica, infine, che questa richiesta venga attuata, in quanto rappresenterà un significativo gesto di sensibilità a favore di quei cittadini che in una situazione di criticità non trovano, a tutt’oggi , assistenza e solidarietà da parte delle istituzioni politiche.

Capogruppo in consiglio comunale

Cettina Nicolosi