Quattro persone sono state trovate morte in una casa in località Cutura di Rende, nel Cosentino in una villetta a due piani di via Malta. Si tratta di padre, madre, Salvatore Giordano, e Francesca Vilardi, 57 e 59 anni, e due figli, Cristiana e Giovanni, 28 e 25 anni.

Secondo le prime notizie potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe sparato alla moglie e ai figli e poi si sarebbe tolto la vita.

Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato due pistole che sarebbero le armi usate per compiere la strage. I cadaveri sono stati trovati all’ingresso dell’appartamento. A dare l’allarme sarebbero stati gli anziani genitori della coppia che vivono nella medesima palazzina. Sul posto i carabinieri della sezione scientifica del Comando provinciale di Cosenza e il procuratore Mario Spagnuolo. Avviate le indagini.