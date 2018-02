“Verso la democrazia reale” è il titolo del settimo appuntamento di “Parole guerriere”, della deputata M5s Dalila Nesci, previsto il prossimo giovedì 15 febbraio a Tropea (Vv), alle ore 18 presso Palazzo Santa Chiara, in largo Ruffa. La parlamentare 5stelle parlerà insieme al filosofo e poeta Marco Guzzi, con il quale nei mesi scorsi ha portato alla Camera questo inedito quanto seguito tipo di incontro, esportato anche in Lombardia e in Campania e centrato sul rapporto tra politica e valore della vita umana. «La politica non può più essere – anticipa la parlamentare 5stelle – l’inganno di Matteo Renzi che finge di aumentare le buste paga di 80 euro a milioni di lavoratori, per sottrarglieli appena dopo. La politica non può più essere il falso contratto televisivo di Silvio Berlusconi con gli spettatori di Bruno Vespa o la firma del fumoso ‘Patto per la Calabria’ del governatore Mario Oliverio davanti a fotografi e videocamere. La politica è, invece, concretezza, progetto, coscienza, prospettiva. La politica è ricerca di soluzioni reali in un momento di crisi, di debolezza delle istituzioni, di mancanza di lavoro e di garanzie per precari, disoccupati, pensionati e sofferenti». «Soprattutto in Calabria – prosegue la parlamentare 5stelle – la politica deve essere coraggio delle scelte, intanto di stare con i cittadini e di rispondere ai loro bisogni, di eliminare le diseguaglianze che producono emigrazione, spopolamento e povertà. Finora, i governi di centrodestra e di centrosinistra hanno aiutato le banche, voltando le spalle a risparmiatori, imprenditori, singoli e famiglie in difficoltà. A ruota, le amministrazioni regionali hanno compiuto abusi e favorito amici e clienti. Hanno creato debiti enormi, escludendo la maggioranza dei calabresi dalla partecipazione democratica, dai concorsi, dai bandi, dal bene comune». «La legalità e la serenità di cui Tropea ha tanto bisogno – conclude Nesci – si ottengono con l’impegno comune, con l’alleanza tra ‘spiriti guerrieri’ che vogliano riprendere in mano il proprio futuro. Questo diremo, a Tropea, durante ‘Parole guerriere’, in coerenza con il dichiarato proposito di contribuire al riscatto della mia città».