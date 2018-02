La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo i supermercati Auchan e Simply hanno diffuso il richiamo di alcuni lotti di preparato per torta margherita e muffins senza glutine EasyGlut Pedon, per la mancata dichiarazione in etichetta della presenza di soia come allergene. I lotti coinvolti sono: 01/12/18-02/12/18-100119-07/11/19 31/08/19-13/09/19-17/10/19-30/10/19, 02/12/2018 e 10/01/2019, venduti in confezioni da 400 g. Il preparato per torte richiamato è stato prodotto da Pedon Spa nello stabilimento di via del Progresso 32 a Molvena, in provincia di Vicenza.

Si richiede di riconsegnare eventuali confezioni acquistate al presente punto vendita. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore PEDON al numero verde 800-034437. L’azienda chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni oggetto del richiamo. E di non consumarne assolutamente il contenuto, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, se si è allergici o intolleranti alla soia, la cui ingestione in questo caso sarebbe molto pericolosa. Si può andare nel punto vendita in cui si è fatta la spesa e si ha diritto al rimborso o alla sostituzione del prodotto. Con la speranza che la disattenzione non provochi più problemi, gravi, di questo genere.