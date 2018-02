Non posso non essere toccato dalla kafkiana vicenda che in queste ore sta coinvolgendo

sei dirigenti scolastici della Calabria che dovranno abbandonare le proprie scuole

per andare non si sa ancora dove, nelle regioni di provenienza. Chiedo al presidente

Oliverio di intervenire dopo l’assurda risposta del Ministero dell’Istruzione, secondo

il quale, sei dirigenti scolastici, cioè sei persone che guidano le nostre complesse

scuole, “non sono di interesse pubblico”.

Come dimostrano le raccolte di firme (42 pagine fitte fitte solo nella scuola di

Falerna, diretta dalla ds Anna Maria De Luca) e le manifestazioni di protesta che

già sono finite sulla stampa, come accaduto a Chiaravalle, i nostri studenti, i

genitori, la collettività, vogliono che le dirigenti restino dove sono.

E’una volontà di tutti. Non è mai accaduto nella storia della scuola che in pieno

corso d’anno, con scrutini in corso, i presidi vengano trasferiti altrove contro

la propria volontà, per una questione puramente formale che poteva essere risolta

dal Miur. La Corte dei Conti di Catanzaro è stata l’unica in Italia a non voler

confermare i trasferimenti decisi a settembre dall’Ufficio Scolastico Regionale,

Come è evidente, se queste scuole fossero andate a reggenza si sarebbe verificato

un aggravio di spese per lo Stato. Bene ha fatto dunque il direttore Bouché ad accettare

le sei domande di trasferimento in Calabria, dato che i posti liberi erano sette

e che non esiste e non è mai esistito alcun controinteressato. Ha fatto gli interessi

delle scuole e dell’erario accettando i trasferimenti. Ora la continuità didattica

verrà spezzata. Mi stanno arrivando segnalazioni di genitori dispiaciuti, di ragazzi

che ancora raccolgono firme nei vari paesi. Non possiamo abbandonare sei dirigenti

scolastici in questo modo. Serve un intervento urgente affiché restino nelle proprie

sedi a continuare tranquillamente l’anno. Da uomo di scuola quale sono sempre stato,

esprimo la mia vicinanza alle dirigenti che saranno deportate in altre regioni ed

ai tremila studenti calabresi che sono vittime di questa vicenda. Se per il Miur

tremila nostri ragazzi “non sono di interesse pubblico” per me sono il presente ed

futuro per cui vale la pena impegnarsi.

Giuseppe Aieta

Consigliere Regionale Calabria