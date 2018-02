CASALI DEL MANCO (Cs) – Agricoltura di qualità, tutela e promozione del paesaggio, valorizzazione e condivisione del patrimonio culturale materiale ed immateriale, riqualificazione e rigenerazione dei centri storici, rete degli alberghi diffusi e delle destinazioni minori, turismo responsabile e consumo zero del territorio, sovranità alimentare ed economia verde e circolare. Sono, queste, le parole chiave dello e per lo sviluppo eco-sostenibile della nostra regione e sulle quali ci stiamo confrontando, tappa dopo tappa, con i tanti giovani che stiamo incontrando in tutte le località del collegio e che si stanno offrendo contributi e suggerimenti preziosi. È quanto ha dichiarato Sonia FERRARI intervenendo ieri (domenica 11) a CASALI DEL MANCO all’evento di presentazione dei candidati per la Camera e Senato, insieme agli altri candidati Maria Pia FUNARO, Mario VALENTE, Giacomo MANCINI, Enza Bruno BOSSIO ed Ernesto MAGORNO. Dobbiamo superare – ha aggiunto – quel senso di frustrazione e di preoccupazione diffuso fra le nuove generazioni, in particolare fra quanti hanno compiuto un percorso di formazione e di specializzazione. E deve farlo soprattutto la classe politica e dirigente sforzandosi di indicare esempi e modelli concreti a quanti oggi devono decidere se rimanere nella propria terra o emigrare per cercare lavoro altrove. L’esperienza ultra ventennale nell’Università della Calabria – ha continuato – mi restituisce questa consapevolezza: ai nostri giovani dobbiamo saper far toccare con mano che è qui e sulle grandi opportunità derivanti dal governo responsabile di ambiente, territorio e patrimonio identitario che si possono costruire strade di soddisfazione personale, di crescita professionale e manageriale e di progresso sociale. In questo senso – ha concluso la FERRARI – quanto abbiamo realizzato in questi anni nel e per il Parco Nazionale della Sila, dalla capacità di coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali ai tanti riconoscimenti internazionali e risultati, dal lavoro di squadra fino alla candidatura UNESCO rappresenta un miracolo territoriale del quale andare fieri. MERCOLEDÌ 14 A TARSIA (COMUNE) ALLE ORE 16.30. Successivamente A SARACENA (SALA CONSILARE) ALLE ORE 17.30 SONIA FERRARI interverrà all’evento dal titolo PROPOSTE PER UN’EUROPA POLITICA. Dopo i saluti del Sindaco di Saracena Renzo RUSSO, insieme agli altri candidati interverrà anche l’Eurodeputato Andrea COZZOLINO. – La FERRARI parteciperà VENERDÌ 16 AD ACQUAFORMOSA (EX SALA BIBLIOTECA) ALLE ORE 10.30 all’incontro dal titolo PER UNA SOCIETÀ DI DIRITTI E DI ACCOGLIENZA E NON DI PAURE E INDIFFERENZA. –La candidata interverrà inoltre insieme agli altri candidati a Camera e Senato ed al Sindaco Francesco LO GIUDICE, DOMENICA 18 A BISIGNANO (SALA CONFERENZE, VIALE ROMA) ALLE ORE 10 in occasione della PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL PD. – Sempre DOMENICA 18 A LUNGRO (SALA CONSILIARE) ALLE ORE 17.30 SONIA FERRARI interverrà all’evento dal titolo IL PD È CREDIBILITÀ, GLI ALTRI PROMETTONO IL PAESE DEI BALOCCHI al quale parteciperà anche il Sindaco Giuseppino SANTOIANNI. – Alle ORE 20.30 A VERBICARO (CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE P.IMPASTATO) la candidata interverrà ad un altro incontro insieme al Sindaco Francesco SILVESTRI. – VENERDÌ 23 A LUZZI (SALONE DI RAPPRESENTANZA DEL PALAZZO VIVACQUA) ALLE ORE 18, la FERRARI interverrà insieme al Sindaco Umberto FEDERICO.