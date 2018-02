“La Calabria, passo dopo passo, sta conquistando un ruolo di primo piano nei flussi

turistici Italiani. La ricchezza del nostro patrimonio culturale e le eccellenze

dei prodotti agroalimentari rappresentano i nostri ambasciatori nel mondo. Anche

il New York Times ha parlato di noi collocando la regione, l’unica italiana, al 37esimo

posto nella lista dei viaggi suggeriti ai suoi lettori”. Lo dichiara il Sottosegretario

al Mibact Dorina Bianchi alla Borsa Internazionale di Milano.La Calabria – precisa

Dorina Bianchi – promuovendo alcuni mirati e peculiari prodotti turistici regionali,

da luogo di passaggio è oggi diventata meta turistica sapendo gradualmente mettere

in campo alcuni driver fondamentali quali la collaborazione tra gli stakeholder del

comparto turistico, una maggiore qualità nell’offerta dei servizi erogati e un’attenzione

alla diversificazione dell’offerta turistica per destagionalizzare i flussi e

soddisfare tutte le esigenze di viaggio. In questa direzione il Mibact ha messo in

campo strumenti e azioni concreti per incoraggiare lo sviluppo del turismo sul territorio:

la buona perfomance registrata dai Musei e Parchi archeologici nel 2017, la valorizzazione

del turismo naturalistico con l’istituzione dell’Altopiano della Sila istituito

nel dicembre dello scorso anno, la promozione dei borghi e dell’enogastronomia.

In particolare, il 2018 è l’Anno del Cibo Italiano, che rappresenta una opportunità

straordinaria per i nostri prodotti: la ‘nduia, la cipolla rossa, il peperoncino,

la liquirizia, sono alcune delle tipicità che hanno travalicato i confini regionali

e sono diventati famosi in tutto il mondo.Migliorare l’offerta turistica significa

potenziare e rilanciare gli investimenti nei trasporti e, in modo particolare, del

sistema aeroportuale regionale che deve tornare alla piena operatività. Il governo

– ha precisato Dorina Bianchi – ha inserito l’aeroporto di Crotone, in particolare,

tra quelli di interesse nazionale che ha consentito un significativo risparmio alla

società di gestione dello scalo ponendo l’onere del servizio a carico dello Stato.Adesso

esiste una società unica aeroportuale che deve necessariamente mettere in campo

scelte e azioni per sostenere concretamente i provvedimenti assunti dal governo in

favore delle infrastrutture aeroportuali calabresi. È fondamentale, quindi, –

conclude Dorina Bianchi – che Regione e Sacal assumano decisioni realizzabili ponendo

particolare attenzione ai tempi di attuazione di tutte le iniziative che se non pianificate

in un arco temporale certo, rischiano di rimanere belle idee senza gambe.