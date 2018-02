Presso la Sala del Hotel San Francesco di Rende Cosenza , è stato formalizzato l’appoggio politico tra la tutta la Dirigenza regionale di RIVA DESTRA CALABRIA con FRATELLI D’ITALIA su base regionale. L’iniziativa promossa dal Coordinamento regionale Calabria di Riva Destra, guidata da Francesco Stinà che ha incontrato il componente dell’Assemblea Nazionale diFdI Pasquale La Gamba e il Consigliere Regionale On.le Fausto Orsomarso, quest’ultimo capolista alla Camera dei Deputati al proporzionale Calabria nord.

Durante l’incontro si sono plasmati, con l’apertura di un tavolo politico, obiettivi comuni in seno ad un laboratorio culturale, politico e sociale a partire interessi reciproci improntati su problematiche della sicurezza sul territorio a temi del lavoro, immigrazione e politiche giovanili.

Le trattative sono state focalizzate sia sul territorio regionale che su scala nazionale, hanno riguardato temi basati sulla politica economica della difesa del lavoro, sostegno alla produzione industriale e dell’agricoltura, e dalle direttive UE penalizzanti,sostegno a chi non delocalizza all’estero, alle PMI e punti di sull’artigianato di qualità come caratteristica della forza produttrice.

Coerenza, competenza e territorio una opportunità di valori e obiettivi che dettano valori che si possono vedere in ottiche comuni.Meno burocrazia semplificazione della macchina ammnistrativa, ammodernamento della P.A, tetto alle tasse in costituzione e calendari fiscali.

Ed ancora investimenti pubblicie abolizione reale degli studi di settore.L’iniziativa, nata su mozionedurante la Direzione Nazionaledi RIVA DESTRA che dalle prossime elezionisosterràsu tutto ilterritorio calabrese i candidati di Fratelli d’Italia con l’intento di promuovere un confronto politico basato sulla forza delle proposte.

Durante la conferenza stampa è stato presentato un documento di applicazione di princìpi. Sono azioni che si sono messo al centro di un Piano nazionale lanciato lo scorso 27 gennaio che coinvolge nell’ambito del centro destra e che ha fra i suoi punti quali­ficanti proprio i nostri intenti in valori e di identità che rientrano soprattutto nel movimento guidato da Giorgia Meloni. La politica può e deve farsi promotrice di questo valori.

Lo deve a se stessa, perché fare politica in senso alto vuol dire saper affrontare con competenza e con correttezza i propri temi..Lo deve ai cittadini e lo deve, soprattutto, alle nuove generazioni, perché è per loro che la politica deve guardare ogni volta che si esprime pubblicamente”. Lo deve alle nuove generazioni, perché è per loro che la politica deve guardare ogni volta che si esprime in quel manifesto come ad una bussola per non perdere la rotta.

La nostra sarà una campagna elettorale forte delle nostre idee ed evidenziando i limiti della proposta politica dei nostri avversari.