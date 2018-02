Reggio Calabria – Poste Italiane anche quest’anno celebra San Valentino con delle cartoline filateliche che mercoledì 14 febbraio saranno disponibili, singolarmente o in kit speciali,negli sportelli filatelici degli uffici postali della Calabria.

Tre cartoline con soggetti diversi, per dedicare alla persona amata un messaggio personale e romantico, sicuramente unico.

Nell’era digitale e dei social network, Poste Italiane invita a riscoprire il gusto e l’emozione della scrittura con una iniziativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni, capace di valorizzare la parola scritta,che ancora riesce a superare i limiti dello spazio e del tempo rimanendo intatta nel cassetto dei ricordi, sempre ricca di fascino.

In Calabria sono sette gli uffici postali in cui è possibile trovare le cartoline di San Valentino:Reggio Calabria, in via Miraglia 14; Palmi, via C. Battisti 1; Catanzaro centro, Corso Mazzin 114; Cosenza, Via Vittorio Veneto 59; Castrovillari, Piazza Dante 1; Crotone, via Paternostro; Vibo Valentia, via Luigi Razza 1.

A Reggio Calabria, nello spazio espositivo dell’ufficio postale di via Miraglia, è stata allestita una mostra dedicata alla corrispondenza d’amore. Un viaggio nel tempo tra le parole, le immagini e i sentimenti riportati al nostro presente da una preziosa raccolta di biglietti e cartoline, in un percorso tra Ottocento e Novecento.