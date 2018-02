MELICUCCO – Al via la I° Coppa Carnevale Calabria organizzata da Tornei Giovani Calabria con la collaborazione dell’Atletico Melicucco del presidente Antonio Papaluca e del comune di Melicucco. Animatore della manifestazione lo scopritore di giovani talenti, esperto di calcio, ex responsabile del settore giovanile amaranto, oggi Atalanta, Salvatore Laiacona (clicca e vedi l’intervista). Una grande festa di sport con 42 squadre provenienti da tutta la regione e dalla Sicilia, una giornata all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione dello stare insieme con i valori sani dello sport e dell’amicizia che dovranno essere il faro e l’esempio per i più piccoli. Iniziativa volta a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. Si tratta di una tre giorni che si pone l’obiettivo di riaffermare i valori sani dello sport ed in particolare del calcio. Il programma della Coppa Carnevale Calabria prenderà il via allo stadio comunale “Fortunato Redi”. Oggi, dalle ore 9.00/17.00, si svolgeranno partite come da calendario più le fasi finali – post partite premiazione e discorso finale in piazza.

Ecco alcuni team partecipanti al torneo

Atletico Melicucco, Asd San Nicola Melicucco, Academy Palmese, New Academy Polistena, Pro Bagnara, Virtus Gioia Tauro, M&C Cinquefrondi, Pol. Sangiorgio Morgeto, Asd S. Calcio Rosarnese, Reggina 1914, A. Cittanova Valencia, Asi Sport Taurianova, Bovalino c5, S.C.Giovani Rossoverdi, Sporting Bagnara, Aspi Padre Monti, Asd Calcio, Villese calcio, Real Limbadi, Ags Soriano e tante altre squadre siciliane.