di Giuseppe Campisi

Conto alla rovescia per la consegna definitiva dei lavori presso la galleria del Passo della Limina. Dall’Anas comunicano infatti che le notti comprese tra il 21 ed il 23 prossimi e dal 26 fino al 28 febbraio la galleria sarà interdetta al transito tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo per l’effettuazione delle prove di funzionamento e verifica dell’impianto antincendio. I lavori – già da tempo programmati – erano stati oggetto di rinvio a causa delle avverse condizioni meteo profilatesi negli ultimi giorni. Le attività, necessarie al fine di collaudare gli impianti, verranno eseguite esclusivamente in orario notturno al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione. Nel dettaglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo ‘Limina’ (escluso) al km 18,050 e le aree di servizio (escluse) al km 26,650. Come di consueto, negli orari di chiusura, i veicoli provenienti da nord fascia tirrenica (da Autostrada e da viabilità secondaria) diretti sulla strada statale 106 a Grotteria Mare, potranno uscire allo svincolo autostradale di Lamezia Terme proseguendo sulla strada statale 280 ‘dei Due Mari’- strada statale 106 ‘Jonica –strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ in direzione Mammola o proseguire fino a Reggio Calabria proseguendo sulla strada statale 106 ‘Jonica’ in direzione Taranto – SS682 direzione Mammola. I veicoli provenienti da nord, fascia ionica (sia da SS106 sia da viabilità secondaria) e diretti a Cinquefrondi, potranno proseguire lungo la ex strada provinciale 16 in località Bellino con prosecuzione sulla strada statale 106 Var fino a all’ingresso della strada statale SS 280 dir -SS280 in direzione Lametia Terme proseguendo in A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ fino allo svincolo di Rosarno sulla SS682 direzione Limina, o in alternativa, proseguendo fino a Reggio Calabria prendendo l`Autostrada A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS682 direzione Limina. I veicoli provenienti da sud (sia da Autostrada sia da viabilità secondaria) e diretti su SS106 in direzione Grotteria Mare, potranno proseguire lungo la SS106 in direzione Taranto-SS682 fino a Mammola o uscendo allo svincolo autostradale di Lamezia Terme proseguendo lungo la strada statale 280 ‘dei Due Mari’, 106 ‘Jonica e 682 ‘Jonio Tirreno’ in direzione Mammola. Se i riscontri daranno gli esiti positivi attesi queste dovrebbero essere le ultime verifiche agli impianti della galleria prima della definitiva restituzione agli utenti ed al traffico veicolare.