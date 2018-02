GIOIA TAURO – Un terribile incidente verificatosi intorno alle 20.30 lungo la SP1 che collega Gioia Tauro a Taurianova ha spezzato la vita di una giovane rizziconese, Marilena Arena il suo nome, 27 anni. La donna, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava da sola alla guida della propria auto, una Fiat Panda, in direzione Taurianova, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura che sbandando è andata a finire dentro il piazzale di un’area di servizio e ha impattato contro un’altra automobile lì parcheggiata, una Lancia Ypsilon, capovolgendosi infine su un fianco. Il forte vento e la pioggia battente di queste ore potrebbero essere stati degli elementi determinanti nel provocare il gravissimo sinistro. Immediati ma purtroppo vani i soccorsi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi a cui è però toccato il triste compito di estrarre il corpo della ragazza ormai privo di vita dall’auto che, tra l’altro, era alimentata a Gpl. Si è dunque reso subito necessario mettere in sicurezza l’area interessata. Insieme a loro, gli agenti della Polizia Stradale di Palmi, agli ordini dell’Ispettore Sup. Francesco Tringali che hanno lavorato a lungo sui rilievi, coadiuvati dai militari della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro diretta dal Capitano Gabriele Lombardo. La tragica scomparsa della giovane ha gettato nel dolore e nello sgomento un’intera comunità: Marilena, studentessa universitaria neolaureata, era infatti una persona molto benvoluta e dal grande spessore umano. “Una ragazza dal cuore d’oro” – dicono di lei in rete, sui social, dove, dopo qualche ora dalla inaspettata disgrazia, è cominciato il doloroso tam tam. Non è la prima volta che lungo questa strada, un’arteria a scorrimento veloce e, in certi punti, davvero poco illuminata, accadono incidenti di una certa gravità: appena due settimane addietro nello stesso tratto un giovane centauro è stato protagonista di un tremendo frontale con una Fiat Bravo ma, per fortuna, aveva rimediato “solo” qualche frattura. Un mese di febbraio comunque impietoso, di sangue sulle strade della Piana: la tragica scomparsa di Marilena Arena segue di appena 10 giorni un altro funesto incidente avvenuto in via Veneto, sempre a Gioia Tauro, quando a perdere la vita fu il 22enne Andrea Barrese andando a impattare in pieno centro con una minicar.