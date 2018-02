Avrebbe rubato gioielli e preziosi per un valore di circa 100 mila euro nell’abitazione di un noto professionista presso cui lavorava. Adesso l’uomo, G.A.J.G., di 27 anni, filippino, è stato individuato e sottoposto a fermo, a Roma, da personale della Squadra mobile di Cosenza insieme a quello di Roma e del Servizio di polizia scientifica. Il provvedimento era stato emesso dalla Procura della Repubblica diretta da Mario Spagnuolo. Il furto era stato compiuto il 31 ottobre scorso. La mancanza di segni di effrazione sulla porta e l’improvvisa scomparsa dell’uomo hanno portato gli investigatori a ipotizzare subito un suo coinvolgimento. Le indagini della squadra mobile cosentina hanno portato all’individuazione dell’uomo in un’abitazione nel centro di Roma dove aveva trovato un nuovo lavoro. Avuta la certezza che si trattasse di lui, gli agenti sono entrati in azione e lo hanno fermato.