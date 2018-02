Un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare è da poco atterrato all’aeroporto di Ciampino. L’aeroplano, decollato da Lamezia Terme, ha trasportato una ragazza di 14 anni in imminente pericolo di vita destinata all’ospedale Bambin Gesù di Roma per ricevere cure specialistiche. La richiesta di trasporto è partita dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa di Forza Armata che si occupa, tra gli altri, del coordinamento e della gestione di questo genere di missioni a favore della collettività.

Esperienza, professionalità e addestramento: questo servizio viene svolto su tutto il territorio nazionale, isole comprese. L’Attività di trasporto sanitario, dato l’imminente pericolo di vita delle persone trasportate, impone un livello di prontezza 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Gli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino (RM) sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di personale comunque in situazione di pericolo.