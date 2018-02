di Giuseppe Campisi

L’organo direttivo dell’Anci Calabria che affiancherà il presidente Gianluca Callipo si è definitivamente completato con la nomina di Marcello Manna, sindaco Rende (CS); Antonella Blandi, sindaco Lattarico (CS); Carmelo Panetta, sindaco Galatro (RC); Massimo Chiarella, sindaco Gimigliano (CZ); Vittorio Scerbo, sindaco Marcellinara (CZ); Domenico Vulcano, sindaco Crucoli (KR); Giovanni Calabrese, sindaco Locri (RC) e dei due vice presidenti nelle persone di Aldo Zagarese, vice sindaco di Corigliano (CS), e Franco Candia, sindaco di Stignano (RC). In tale contesto sono state costituite le commissioni permanenti, in linea con le commissioni nazionali, con il compito di trattare argomenti specifici che spaziano in tutti i settori che coinvolgono, a vario titolo, le amministrazioni locali.

«In totale le commissioni sono circa una quindicina – ha spiegato Callipo – e tutti i sindaci interessati a trattare determinati argomenti potranno farne parte. L’obiettivo di Anci è incrementare quanto più possibile la partecipazione degli amministratori calabresi all’attività dell’associazione, affinché siano loro a proporre soluzioni alle problematiche dei territori, a individuare le priorità sulle quali concentraci e avanzare proposte per nuovi progetti da promuovere. Vogliamo che Anci sia davvero la casa di tutti i sindaci calabresi – ha concluso il presidente – lasciando fuori della porta le diverse estrazioni politiche, perché il nostro obiettivo prioritario deve essere quello di offrire un supporto concreto e operativo alle amministrazioni locali che quotidianamente devono confrontarsi con un compito estremamente impegnativo: dare risposte efficaci alle istanze e ai bisogni dei cittadini».

A presiedere la commissione Cultura, Istruzione e Politiche educative è stato designato il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia – già consigliere regionale della stessa associazione e componente del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali – il quale oltre ad aver espresso gratitudine per l’affidamento del nuovo ruolo che tratterà «tematiche importantissime» ha aperto alla la porta «alla partecipazione ed alla collaborazione di chiunque voglia farlo» assicurando, al contempo, la profusione del proprio impegno.