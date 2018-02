Esibizione da brividi quella degli studenti dell’indirizzo musicale del Liceo Statale “Giuseppe Rechihci” di Polistena – Cinquefrondi, per l’iniziativa MArRCinlove a Palazzo Piacentini. Gli studenti, preparati e seguiti dai professori Caterina Riotto, Antonio Barresi. Maria Grazia Costantino, Salvatore Schipilliti e Francesco Scordamaglia, hanno fatto vibrare voci e strumenti in Piazza Orsi, con lo sfondo prestigioso dei Bronzi di Riace.

Un concerto dedicato agli innamorati, con testi tratti dal repertorio italiano e internazionale. Per il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il dottor Giacomo Oliva, in rappresentanza del Direttore Malacrino, fuori sede per impegni istituzionali.

«Si rinnovano le sinergie tra i due enti – ha detto Oliva- anche con un parternariato che vedrà gli studenti del Rechichi protagonisti di altre iniziative museali, secondo l’indirizzo del MiBact di fare del Museo un centro culturale ad ampio respiro, non solo finalizzato alla promozione dei beni archeologici». Per il “Rechichi”, a portare i saluti del Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito, la delegata per i rapporti con il territorio, Emanuela Martino.

«Il nostro liceo consolida l’obiettivo di promuovere le eccellenze che si formano dentro le aule scolastiche. È importante per gli studenti- ha concluso – sperimentare sul campo quanto appreso e questo è tanto più valido per i talenti dell’indirizzo musicale».

L’iniziativa ha permesso al pubblico di ascoltare l’esecuzione di brani di altissimo livello che hanno reso onore alle voci virtuose e alla tecnica degli strumentisti. Al Museo si sono esibiti Flavio Logiudice, Noemi Filippone, Giuseppe Plateroti, Salvatore Condello, Sebastian Lucaci, Dayana Lombardo, Chiara Luci, Rosa Pisano, Erika Valeo, Miriam Tripodi, Maria Sorrenti, Cristina Alviano, Maria Pisano, Martino Giovinazzo, Ramona Luci, Alessia Lombardo, Luisa Angilletta, Martina Condina, Dafne Spinelli, Maria Pia Cannata’, Sebastiano Crudo, Emilia Ciardullo, Stefania Costantino, Maria Rosa Bovalina, Alessia Galluzzo, Gabriele Oliveto, Martina Mattiani.