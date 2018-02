CATANZARO – “Il Tar di Catanzaro è tra i più efficienti d’Italia, negli ultimi quattro anni si è passati da un arretrato di oltre 10 mila contenziosi a 4.300, con una durata media di 700 giorni, il risultato migliore tra i tribunali amministrativi regionali del Sud”. Lo ha detto il presidente del Tar Calabria Vincenzo Salamone in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. Sono stati 62 i ricorsi definiti per le interdittive antimafia. Altro tema centrale nell’attività del Tar calabrese è la sanità di cui si è occupata la seconda sezione interna presieduta da Nicola Durante. Le sentenze pronunciate sulla materia nell’ultimo anno sono state 70. Quattordici sono stati i ricorsi presentati in materia elettorale di cui sei inerenti le esclusioni di liste e candidati e otto la proclamazione degli eletti. Il presidente Salamone ha voluto chiarire che il Tribunale cercherà una nuova sede ma “intende restare nel centro storico della città”.