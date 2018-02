“La salvaguardia del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è stato un fatto di grande importanza. Tuttavia, nonostante il riconosciuto valore e la funzione svolta da questa istituzione nella tutela dei minori permangono criticità e difficoltà che è necessario colmare al fine di garantire il funzionamento di strutture giudiziarie specializzate e impegnate quotidianamente in delicati ambiti di competenza”. Lo dichiara Nico D’Ascola, candidato al collegio uninominale Calabria – 8 – Camera dei deputati – Reggio Calabria. “In particolare, è importante che il Tribunale di Reggio Calabria possa affidarsi al supporto di strutture indispensabili come quella di neuropsichiatria infantile. Una esigenza ancor più necessaria e fondamentale – conclude D’Ascola – per il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria che opera in un settore nel quale l’impossibilità di rivolgersi a strutture sanitarie adeguate impedisce anche la precoce individuazione di patologie eventualmente correggibili ma interferenti con il percorso criminale di minori che potrebbero essere salvati”.