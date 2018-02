“Tre anni fa abbiamo iniziato insieme questo percorso parallelo, in CIA io e Confagricoltura tu, e ora proseguiamo entrambi con il nostro secondo mandato. Congratulazioni per questo risultato, che gratifica gli sforzi fatti, ma carica di responsabilità per il futuro” con queste parole la Presidente Milone esprime le sue congratulazioni al Presidente Placida per la sua rielezione ai vertici di Confagricoltura Catanzaro.

Sono stati tanti i punti di contatto in questi anni, le tematiche affrontate insieme e tanto ancora andrà fatto, ma la Presidente Milone è certa che questi prossimi anni potranno essere ancora proficui peril futuro della nostra agricoltura se si continuerà a lavorare sotto la bandiera di Agrinsieme.

La Presidente Milone continuando afferma: “É bello come la stima, la collaborazione fattiva e la necessita di fare rete che ci hanno fatto incontrare da imprenditori, si riportano tal quali nel nostro compito di rappresentanza, altra dimostrazione che la scelta di affidare questo ruolo agli imprenditori dia la possibilità di sfruttare appieno l’effetto sinergico di collaborazioni proficue fatte di competenze e conoscenze.In bocca al lupo Walter e buon lavoro a tutti noi!”