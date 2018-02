L’Associazione Kalomena comunica che a causa di un virus influenzale che ha colpito l’attore Paolo Rossi, lo spettacolo “L’improvvisatore 2”, programmato nell’ambito della XV Stagione Teatrale presso il Teatro Gentile di Cittanova per venerdì 23 febbraio, è stato posticipato a GIOVEDI 8 MARZO 2018. La Compagnia teatrale ha infatti comunicato che non potrà, purtroppo, andare in scena nella data prevista del 23 febbraio. Il desiderio dell’Associazione Kalomena e della Compagnia di riprendere il prima possibile lo spettacolo ha portato, pertanto, ad identificare la nuova data di GIOVEDI 8 MARZO per il recupero dell’evento teatrale.