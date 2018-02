Intenso il calendario degli appuntamenti organizzato dagli organi territoriali di Noi con l’Italia-UDC e da Luca Morrone in vista del test elettorale del prossimo 4 marzo. Un piccolo tour nelle varie aree della provincia cosentina che raccoglie dirigenti, candidati e big nazionali della formazione politica centrista come l’ex ministro per i rapporti con le Regioni Raffaele Fitto che presenzierà martedì sera nella città dei Bruzi. Si parte sabato 17 alle 11 nella sala del Coni di Cosenza. Interverranno i candidati al collegio proporzionale Nord Mario Tassone e Piero Lucisano, la candidata al senato nella circoscrizione regionale Barbara Blasi ed il candidato all’uninominale dell’area di Cosenza Paolo Naccarato. Spazio anche ai giovani con la presenza del rappresentante degli studenti Unical Giulio Curcio Terremoto. Domenica 18 l’appuntamento è al Sea Palace di Fuscaldo per le 17. Fra gli ospiti l’ex sindaco Davide Gravina, dirigente di vecchio corso dello scudocrociato e Williams Verta, coordinatore provinciale dei giovani UDC. Lunedì 19, alle 18, l’incontro pubblico si sposterà a Belvedere Marittimo presso l’hotel Belvedere. Nel parterre dei relatori il candidato all’uninominale del collegio Paola-Castrovillari Andrea Gentile e l’ex assessore della cittadina tirrenica Carlo Cesareo. Per concludere, martedì 20 a Cosenza, alle ore 19 presso l’Elizabeth Restaurant & Music, convention con Raffaele Fitto fondatore di Noi con l’Italia-UDC, il capolista al senato nella circoscrizione regionale in Calabria Pino Galati ed il coordinatore regionale dell’UDC Francesco Talarico. “Nel corso di questi incontri -spiega il coordinatore regionale Enti locali dello scudocrociato, Luca Morrone– avvieremo un dibattito con i cittadini della provincia di Cosenza per poter spiegare il nostro programma elettorale, presentare i nostri candidati nei vari collegi, uninominali e proporzionali, alla Camera ed al Senato. L’auspicio è che queste occasioni – conclude Luca Morrone –diventino un momento di confronto, non solo utile allo svolgimento della campagna elettorale ma anche per continuare a sviluppare una proposta politica seria sempre propositiva al cambiamento e pronta a dare risposte al nostro territorio”.