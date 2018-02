Una gremita sala congressi dell’Hotel Roscianum ha fatto da cornice all’iniziativa svoltasi ieri pomeriggio e promossa dai Coordinamenti cittadini di Forza Italia di Corigliano Calabro e Rossano. La convention, incentrata sul tema “Per dare voce alla Città unica” nell’ottica della futura grande e unitaria comunità della Sibaritide, si è configurata come la presentazione ufficiale dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica da parte dei vertici del movimento azzurro delle due limitrofe città e ha registrato la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti, provenienti anche dai comuni circostanti, nonché di autorevoli esponenti del Centrodestra del territorio.

L’iniziativa, che ha assunto ulteriore valore e attualità politica perché inserita nel solco del delicato processo istituzionale di fusione in atto tra le comunità di Corigliano e di Rossano e di quelle che saranno le annesse problematiche e prospettive, ha registrato in apertura dei lavori i saluti dei due coordinatori cittadini di Forza Italia, rispettivamente Guglielmo Converso per Rossano e Gioacchino Campolo per Corigliano. Entrambi, nei loro apprezzati interventi, hanno evidenziato la presenza nella vasta area della Sibaritide di un partito forte e compatto, capace di rappresentare al meglio le sfide che attendono le popolazioni interessate e di intercettare le legittime istanze provenienti da tutti quei cittadini che, a ragion veduta, invocano risposte alle problematiche che affliggono tutti i campi della vita associata.

Subito dopo – sotto il coordinamento di Natalino Chiarello, presidente Forza Italia di Rossano – è stata poi la volta dei candidati, i quali, nei loro interventi, molto seguiti da tutti i convenuti, hanno elaborato interessanti proposte politiche e formulato un’attenta disamina delle contraddizioni degli avversari politici.

Da Ernesto Rapani (candidato Camera, collegio uninominale) ad Emanuela Altilia (candidata Senato, collegio uninominale), da Roberto Occhiuto (candidato Camera, collegio plurinominale) a Jole Santelli (candidata Camera, collegio plurinominale), è emersa la presenza di una classe dirigente autorevole e competente che intende affrontare con determinazione gli importanti obiettivi politici e istituzionali che certamente il Centrodestra, a seguito della grande affermazione elettorale che si andrà a registrare il prossimo 4 marzo, sarà chiamato ad assolvere con un ruolo da protagonista.

Notevole soddisfazione è stata espressa dai Coordinamenti cittadini di Corigliano e Rossano per l’esito di questa importante manifestazione politica, la prima sul tema della futura Città unica, che ha consegnato alla pubblica opinione un partito, Forza Italia, animato da spirito propositivo e pluralismo di idee nel solco della migliore tradizione liberale e riformista.