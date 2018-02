CATANZARO – Il presidente della Provincia di

Catanzaro, Enzo Bruno, esprime la propria solidarietà e vicinanza ai due

studenti del liceo scientifico “Siciliani” che sono stati aggrediti e

malmenati nei giorni scorsi, in prossimità della scuola, e alle famiglie

con le quali condivide preoccupazione e sdegno per quanto accaduto.

“Nell’attesa che le forze dell’ordine facciano chiarezza e accertino le

responsabilità – afferma il presidente della Provincia – va condannata

la scelta di chi si è avventato sui due studenti e ha messo da parte il

confronto civile e il dialogo preferendo usare il linguaggio della

violenza e della prepotenza. La forza fisica come strumento di

prevaricazione per l’imposizione delle proprie idee – dice ancora il

presidente Bruno – non è mai la via giusta da percorrere in una comunità

che si dice civile e democratica, soprattutto in questo momento assai

delicato: cavalcare l’esasperazione sociale e la paura del diverso

alimenta recrudescenze razziste, xenofobe e fasciste. Non ci possiamo

permettere di perdere di vista principi fondanti del vivere civile come

il rispetto, la solidarietà e la tolleranza, soprattutto tra i giovani

che si affacciano al mondo della vita politica e sociale e che devono

crescere secondo valori sani e democratici per diventare classe

dirigente del futuro”.