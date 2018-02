Dopo Auchan, Simply, Lidl anche Esselunga, ha richiamato la tortina alla ricotta sempre della Stabinger con le date di scadenza 22/02/2018, 24/02/2018, 27/02/2018 e 01/03/2018 e la tortina alle mele con scadenza al 27/02/2018 e 01/03/2018. Tutti i dolci richiamati sono prodotti da Stabinger nello stabilimento di via Anderter 11 a Sesto (Bz). L’azienda fa sapere che il provvedimento è scattato in seguito alla segnalazione di un fornitore in merito alla possibile presenza di frammenti metallici in una partita di olio di palma e cocco, utilizzata nella linea di produzione. Anche da oltralpe, segnalazioni di richiamo della torta nelle varietà di ricotta, fragole e lamponi. Il dolce disponibile in tutta l’Austria è stato ritirato dalla catena dei supermercati Hofer KG sempre per la possibile presenza di frammenti metallici. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti [1]” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda tutti i lotti in questione ed in caso di acquisto di provvederne alla restituzione presso il relativo esercizio che dovrà provvedere anche a rimborsarne il prezzo.