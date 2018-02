“In partite del genere devi mettere in campo il cuore, i polmoni e le

gambe. Per la posta in palio e per la portata storica dell’evento. Da

questo punto di vista, ritengo la mia squadra pronta per la sfida di domani

al “Lopresti”*. Così l’allenatore *Domenico Zito* alla vigilia del match

salvezza tra i giallorossi e la Palmese. Nella consueta conferenza del

sabato mattina, il tecnico giallorosso, accompagnato dall’esterno di

centrocampo *Aurelio Barilaro*, ha ribadito la necessità, per i suoi

calciatori, di migliorare in termini realizzativi.

*ZITO*

“*L’obiettivo per domani è quello di essere più incisivi sotto porta* – ha

esordito Zito – *riuscendo, quindi, a concretizzare la mole di gioco che

andremo a produrre. Per il resto, ritengo che la squadra abbia lavorato

bene e arrivi in buone condizioni a questo incontro. Di fronte avremo una

compagine giovane, ma forte e ben organizzata, che per caratteristiche ci

assomiglia molto. Penso, ad esempio, alla loro predisposizione ad iniziare

l’azione da dietro con il fraseggio. La Palmese merita grande rispetto,

come società e come progetto tecnico. I noroverdi, che avranno il vantaggio

di giocarsela tra le mura amiche, proveranno a vincere per uscire dalla

zona pericolosa della classifica. Noi dovremo fare attenzione a tutti

questi aspetti, ricordandoci da dove veniamo, chi siamo e perché abbiamo 30

punti in classifica*”.

*Sul piano tattico quali saranno le novità?*

“*L’assenza di Flavio Cianci ci sta condizionando un po’ in tutti i reparti*

– ha puntualizzato l’allenatore – *ma, nel complesso, sto ricevendo

indicazioni positive dai miei ragazzi. Nelle ultime partite, con Ramiro

Gonzalez in difesa, ho ottenuto sicurezza in copertura e buona qualità nel

far partire l’azione da dietro. Inoltre, e non va dimenticato, questa

squadra ha la capacità di cambiare modulo in qualsiasi momento. Noi

giochiamo con il 3-4-3. Ma se passiamo al 4-3-3 o al 3-5-2 il risultato

rimane identico, e l’identità ben definita. Poi, è ovvio, le scelte si

fanno in base a determinate condizioni dettate dalle situazioni o

dall’avversario. Quello che non deve sfuggire, tuttavia, è questo dato:

loro daranno tutto, perché la partita richiede il massimo dell’impegno e

della determinazione. Giocheranno la partita della vita ed anche per la

Cittanovese sarà lo stesso. Alla fine, come spesso avviene in queste

partite, vincerà chi avrà gestito con maggiore lucidità i momenti topici

della gara. Ad esempio, rispetto al match contro la Vibonese, sarà cruciale

interpretare alla perfezione i tempi di gioco e di smarcamento. In

allenamento lo facciamo bene, in partita un po’ di meno*”*.*

*Cosa si sente di dire ai tifosi in vista del derby contro la Palmese?*

“*Anzi tutto*, *che quella di domani sarà una bella partita *– ha scandito

Domenico Zito –*. Noi, come Cittanovese, non possiamo che ringraziare i

nostri sostenitori. Ci sono stati sempre vicini e il loro calore lo abbiamo

percepito lungo tutto il percorso fin qui fatto. Domani, più che mai,

servirà la spinta del nostro pubblico. Sono certo che sarà determinante

ancora una volta*”.

*BARILARO *

C’è *Aurelio Barilaro* ad accompagnare il mister nella consueta conferenza

stampa del sabato. Il calciatore, sempre di più, va ritagliandosi un ruolo

fondamentale nello scacchiere giallorosso. E anche domani, in casa della

Palmese, la sua qualità e la sua esperienza saranno importanti.

“*Fisicamente sto bene* – ha rassicurato il calciatore – *nonostante alcuni

fastidi muscolari patiti in settimana.* *Per fortuna il problema è

rientrato e sono pienamente disponibile*”*. *

*Contro la Palmese sarà sfida salvezza. *

“*Fino a quando non raggiungi l’obiettivo tutte le partite sono importanti*

– ha chiosato Barilaro – *e anche quella del “Lopresti” sarà una gara da

vivere con attenzione e grande determinazione. Siamo consapevoli del

significato del match, che vale tantissimo quanto per noi tanto per loro. È

vero anche, però, che la domenica scendiamo in campo per giocare a calcio e

dare un’impronta alla nostra stagione. Ci divertiamo molto per la qualità

di gioco espresso e per come interpretiamo, da collettivo, le indicazioni

del mister. Forse, soprattutto in questa ultima fase, sono mancati l’ultimo

passaggio o la giusta lucidità sotto porta. Ma sono fattori su cui stiamo

lavorando sodo. E i frutti arriveranno. Speriamo già domani*”.