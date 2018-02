Sorrisi, abbracci, tanto entusiasmo e una forza rinnovata che fa bene al cuore. L’inaugurazione della nuova sede de l’Alternativa, è stata una grande festa, alla quale ieri sera la comunità ha partecipato in massa.

“Sono felice, ma felice per davvero – ha commentato la leader del movimento e già sindaca della città Filomena Greco – . L’enorme dimostrazione di stima, di fiducia e di affetto che stasera abbiamo ricevuto, con una presenza numerosissima di vecchie e nuove leve, è stata emozionante per tutti noi del coordinamento. Ci siamo dovuti spostare dalla sede che avevamo, perché lì sorgerà l’ospedale. Questa purtroppo è troppo piccola per accogliere le centinaia di persone che c’erano ieri sera. Ma sarà, come l’altra, un luogo di confronto e di scambio, sarà la casa di chi vuole che le cose cambino per davvero. Sarà un posto accogliente, una fucina di idee e di nuovi progetti”.

E poi continua: “Abbiamo intrapreso tempo fa un cammino, durante il quale abbiamo vissuto momenti di gioia e di soddisfazione, di difficoltà e di coraggio. L’Alternativa è una famiglia, fatta di persone autentiche, che hanno messo a disposizione energie e tempo per un progetto: il progetto di cambiare lo status quo, di rimboccarsi le maniche per restituire un futuro migliore ai nostri figli. Voglio ringraziare tutti, e prima di tutti le donne del Coordinamento, infaticabili e sempre positive: sono una vera forza”.

“Ora – conclude Filomena Greco – c’è da andare avanti sulla strada che abbiamo scelto, quella di una piccola, ma grande rivoluzione culturale, che metta al centro i reali bisogni dei cittadini e scelga di dare risposte concrete. Insomma, agli antipodi della vecchia e inefficiente politica”.