CATANZARO – Vanno avanti i lavori lungo la Strada

provinciale 40. E’ iniziata la demolizione della galleria paramassi,

intervento avviato dalla Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente

Enzo Bruno, nell’ambito dei lavori di intervento urgente per la messa in

sicurezza della Strada provinciale 40 di Gimigliano. La progettazione

esecutiva interessa il ripristino del collegamento tra le due frazioni

del comune di Gimigliano: il progetto esecutivo – secondo l’iter avviato

dopo il conferimento alla Provincia di Catanzaro di un finanziamento di

cinquecento mila euro dalla parte della Regione, ottenuto grazie al

risolutivo impegno del presidente dell’Ente intermedio – era stato

approvato lo scorso 12 settembre. La galleria è lunga novanta metri,

composta da 35 travi più soletta: al termine della demolizione, si

procederà con i lavori della messa in sicurezza della scarpata

sovrastante attraverso l’installazione delle reti paramassi.

La galleria paramassi, infatti, costruita alla fine degli anni ’90 è

interessata da condizioni di pericolo determinate da deformazioni in

continuo avanzamento. La fase di progettazione ha richiesto lo

svolgimento di complessi studi geologici e di rilievo dello stato di

fatto imprescindibili per qualsiasi azione operativa, l’intervento

riveste particolare complessità sia dal punto di vista tecnico che da

quello organizzativo-logistico. “ La Provincia di Catanzaro – ha

assicurato il presidente Bruno – continua a fare fronte a questa

delicata problematica con il massimo dell’impegno, guardando

all’interesse prioritario della sicurezza dei cittadini che deve essere

coniugato con il diritto alla mobilità, scongiurando l’isolamento delle

aree interne. I lavori monitorati costantemente dai tecnici

dell’Amministrazione provinciale procedono celermente, contiamo di

raggiungere l’obiettivo in breve termine”.