MONTALTO (Cs) – Se il trend positivo del turismo enogastronomico viaggia ormai da anni e su scala globale a due cifre; e se i dati confermano chiaramente che il turista alla ricerca dell’identità agroalimentare dei territori non soltanto è quello che conosce e vuole conoscere ancora di più la storia e la cultura dei luoghi ma, soprattutto, quello che ha una documentata propensione di spesa quotidiana media per ristorazione, ricettività e fruizione dei beni culturali che è doppia rispetto ad altri segmenti turistici, quello balneare in primis, risulta allora evidente che per una regione come la Calabria, con tre grandi parchi naturali nazionali ed un patrimonio di biodiversità che non ha eguali, i contenuti e le proposte a costo zero del manifesto presentato da Coldiretti rappresentano un punto di riferimento indiscutibile per far esplodere subito tutte le risorse eco-sostenibili della nostra regione. È quanto ha dichiarato Sonia FERRARI, candidata al Senato nel Collegio CASTROVILLARI – COSENZA, oggi (sabato 17) durante l’incontro pubblico a MONTALTO durante il quale ha sottolineato come gli obiettivi ufficialmente esposti ieri (venerdì 16) da COLDIRETTI a tutti i candidati sintetizzano e suggeriscono alla classe politica interventi da poter subito mettere in atto nella direzione del turismo green e responsabile e dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione del complessivo patrimonio identitario e dello spirito dei luoghi, di cui il cibo autentico e l’agroalimentare biologico e di qualità rappresentano non soltanto la porta di ingresso ma il più concreto ed inimitabile investimento economico nel futuro della nostra regione. DOMENICA 18 BISIGNANO – LUNGRO – VERBICARO DOMANI, DOMENICA 18 – BISIGNANO (SALA CONFERENZE/VIA ROMA) – ORE 10. Alla presentazione della lista del PD, con la FERRARI interverrà anche Sindaco Francesco LO GIUDICE. – A seguire la candidata sarà presente a LUNGRO (SALA CONSILIARE) alle ORE 17.30, al convegno IL PD È CREDIBILITÀ, GLI ALTRI PROMETTONO IL PAESE DEI BALOCCHI. Alle ORE 20.30 a VERBICARO (CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE P. MPASTATO) all’evento VOTA LA CALABRIA. SCEGLI IL PARTITO DEMOCRATICO. La FERRARI interverrà insieme ai candidati del Pd, al Sindaco Francesco SILVESTRI ed al Presidente Mario OLIVERIO.