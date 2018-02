Sarà Pasqualina Maria Zaccheria ad assumere l’incarico di reggenza dell’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Reggio Calabria.

“È con immenso piacere e grande orgoglio – ha dichiarato – che mi accingo alla direzione dell’ambito territoriale di Reggio Calabria, pur consapevole della complessità del territorio, geograficamente molto esteso e per questo, a volte, logisticamente svantaggiato, ma vivace, dinamico e, soprattutto, ricco di cultura e di umanità.

Sono sicura che questi due ultimi elementi, e non certo per ordine di importanza, potranno guidare l’esperienza che sto per intraprendere insieme a voi e che con la collaborazione di tutti si potranno avviare percorsi formativi di qualità all’insegna della competenza e dell’innovazione, tratti distintivi di iniziative proficue e costruttive, inserite in un progetto di scuola organico e di ampio respiro.

Totale sarà la mia disponibilità per realizzare insieme percorsi di crescita umana e culturale, in cui le giovani generazioni, seppur proiettate verso uno scenario comunicativo digitale, potranno trovare la loro dimensione sociale, culturale e valoriale, nel giusto equilibrio tra innovazione e tradizione”.

Per questo prestigioso incarico, un plauso arriva dal presidente del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, Cettina Nicolosi. “Ho appreso con piacere la notizia della nomina della dottoressa Zaccheria a reggente dell’Ufficio VI e non posso fare altro che esprimerle i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Una professionalità solida, la sua, che sono certa metterà positivamente al servizio della scuola, svolgendo al meglio l’importante funzione cui è stata chiamata”.